Stromae is de eerste headliner voor Rock Werchter 2023

Stromae was afgelopen zomer de headliner op Lowlands in Nederland. Nu mag de Formidable-zanger opnieuw schitteren op de wei van Werchter. Stromae zal de openingsdag, op donderdag 29 juni, afsluiten. Het muziekfestival Rock Werchter vindt plaats in het Festivalpark in Werchter van donderdag 29 juni tot en met zondag 2 juli 2023.