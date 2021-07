‘Studio RTL Boulevard voorlopig weg van Leidseplein na ernstige dreiging’

Studio RTL Boulevard ontruimd vanwege ‘ernstige dreiging’, li­ve-uitzending afgelast

10:02 De uitzending van RTL Boulevard is vanavond niet doorgegaan vanwege een ‘ernstige dreiging’. De studio van het entertainmentprogramma aan het Leidseplein in Amsterdam werd ontruimd. Afgelopen dinsdag werd Peter R. de Vries kort na de uitzending van RTL Boulevard neergeschoten op straat. Of deze bedreiging daarmee te maken heeft, is niet bekend.