Stunt mislukt: Douwe Bob valt van een brug in de gracht

Het leek zo’n goed idee: ter promotie van zijn nieuwe single This world is our home organiseerde Douwe Bob donderdag een vaartochtje door de Amsterdamse grachten. Aan het roer stond zijn schoonvader Ilco, de vader van Anouk van Schaik, maar hij verloor zijn baldadige schoonzoon op een cruciaal moment uit het oog.

Het was dan ook een stunt die niemand op de boot zag aankomen: bij het passeren van een lage brug greep de zanger een ijzeren balk onderaan de brug, waarna hij al bungelend de boot steeds kleiner zag worden. Zijn schoonvader stond met de rug naar hem toe en toen hij het eenmaal in de gaten had, duurde het te lang om om te keren. Douwe Bob hield het niet langer vol.

,,Waarom kwam je niet terug?’’, was het eerste dat hij naar zijn schoonvader riep toen hij kletsnat weer aan boord was geholpen. ,,Nou ja, het móest ook wel een keer fout gaan’’, zei hij met een grijns. ,,Het water was in elk geval niet koud, het was eigenlijk wel lekker.’’

Volledig scherm Douwe Bob haalt een nat pak. © AD

Volledig scherm Douwe Bob klimt weer aan boord. © AD

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.