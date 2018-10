Sunnery James: Ryan Marciano is een beetje mijn therapeut

making a murderer 2 Steven Avery’s verhaal gaat verder

7:56 De documentairereeks Making a Murderer was drie jaar geleden een hype. De hele wereld was in de ban van de vraag: zit Steven Avery onterecht achter de tralies voor moord? Deze site sprak met makers Laura Ricciardi en Moira Demos over de haast onmogelijke klus te voldoen aan de torenhoge verwachtingen voor het tweede seizoen.