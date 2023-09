Superfan Sjaak wachtte 13 jaar op het nieuwe Stones-album: ‘Opwinding is groot, het is zo lang geleden’

Marian van B&B Vol Liefde leeft in angst om bedreiging én in warm bad: ‘Ik word bijna gedragen in Den Bosch’

Volop genieten van de aandacht door het razendpopulaire tv-programma B&B Vol Liefde zit er niet in voor Marian Flooren (69) uit Den Bosch. Met haar Portugese makelaarskantoor is ze voor meer dan een ton opgelicht door een medewerker en later kreeg ze doodsbedreigingen. Toch verdwijnt haar angst vaak naar de achtergrond door de vele positieve reacties. ,,Ik word bijna gedragen in Den Bosch.”