Superfans voorspellen einde van Game of Thrones

Superfans Dominique Hazeleger en Laurie Scheerder

Laurie en Dominique van Expeditie Robinson 2018 zijn echte GoT-fans en kijken al trouw vanaf het begin. Dominique: ,,Er was geen twijfel over mogelijk of we hier naartoe zouden gaan.’’ Het begin van het nieuwe seizoen betekent ook meteen het einde van de serie en daar is Laurie niet heel blij mee. ,,Het is een heel sterke serie, en het heeft echt veranderingen gebracht in de entertainmentwereld. Game of Thrones is over alle grenzen heen gegaan en het is echt zonde dat er nu een einde aan komt.’’