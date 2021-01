Superkrachten voor je hoofd: ‘Wouter is de expert, ik breng met Dylan Haegens-sausje gekkigheid’

Slachtof­fers Weinstein krijgen 17 miljoen dollar toegewezen van faillisse­ments­rech­ter

2:22 Een Amerikaanse faillissementsrechter is maandag akkoord gegaan met het liquidatieplan voor The Weinstein Company, het bedrijf van de veroordeelde zedendelinquent en filmproducent Harvey Weinstein en zijn broer Bob. Dat plan houdt in dat 17 miljoen dollar (14 miljoen euro) uit het bedrijf opzij wordt gezet voor slachtoffers van Harvey Weinstein.