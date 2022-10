Supermodel Gisele Bündchen en American football-icoon Tom Brady gaan na 13 jaar scheiden

Dat bevestigen ze allebei via Instagram, nadat Amerikaanse media vanmiddag al meldden dat Bündchen de scheidingspapieren heeft ingediend in Florida. ‘Met veel dankbaarheid voor onze tijd samen hebben Tom en ik onze scheiding op vriendschappelijke wijze afgerond’, schrijft Gisele tegenover haar 20 miljoen volgers.

De twee hebben afspraken vastgelegd over hun huizen en kinderen, die niet openbaar worden gemaakt. ‘Onze kinderen, van wie ik met heel mijn hart hou, zijn altijd mijn eerste prioriteit geweest en zullen die blijven’, verwijst ze naar dochter Vivian (9) en zoon Benjamin (12). De twee gaan voor co-ouderschap om hun kinderen ‘de liefde, zorg en aandacht te geven die ze zo verdienen’. ‘Ze blijven de kern van ons bestaan op elke mogelijke manier’, schrijft Brady tegenover zijn 12,8 miljoen fans.

De twee hebben lang nagedacht over het besluit om uit elkaar te gaan, aldus Brady. Hij noemt de beslissing ‘pijnlijk en moeilijk’. ‘Maar we zijn uit elkaar gegroeid’, vult Gisele aan. ‘En hoewel het uiteraard moeilijk is om zoiets mee te maken, voel ik me gezegend vanwege de tijd die we samen hebben gehad en wens ik Tom altijd het beste.’ Ook Tom benadrukt dat de twee ‘alleen het beste’ voor elkaar wensen en vraagt om privacy voor de komende tijd.

Bündchen en Brady begonnen eind 2006 te daten, trouwden drie jaar later en groeiden uit tot een van de bekendste sterrenkoppels ter wereld. Het ging al een paar maanden niet goed tussen de twee. Naar verluidt zijn de advocaten van de Braziliaanse en de Amerikaan al sinds begin september bezig met de afwikkeling van de scheiding.

Brady kent ook op sportief gebied een moeilijke periode. Donderdagavond verloor hij met zijn team Tampa Bay Buccanneers in het laatste kwart van de Baltimore Ravens. Het was daarmee de eerste keer sinds 2002 dat hij in de NFL drie wedstrijden op rij verloor.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week Johnny de Mol, het interview van Khalid Kasem met Derk Bolt, de André Hazes-docu en Kamp van Koningsbrugge met bekende burgers. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: