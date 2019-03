Supermodel Romee zag er vroeger heel anders uit en Jan smijt visafval over hoofd vlogger

Supermodel Romee Strijd zag er vroeger heel anders uit. Alhoewel: ze droeg vroeger ook al een bril en de haren in een knot.

Patty Brard is vandaag 64 jaar geworden en natuurlijk werd dat ‘bescheiden’ gevierd met een clubje goede vrienden zoals Kees Tol en Gerard Joling.

Zo onschuldig kan zangeres Sharon Doorson kijken als ze een geheimpje moet bewaren.

De dag na het Boekenbal, afgelopen vrijdag, zag actrice Georgina Verbaan er volgens eigen zeggen zó slecht uit dat ze een camouflerende pilotenbril op een foto moest monteren.

Jan Smit heeft een emmer visafval geleegd boven het hoofd van YouTuber Dylan Haegens.

Zo zie je d'r dus uit nadat je een hele emmer vis-afval over je heen hebt gekregen! 😱 @DylanHaegens, bedankt voor het verwezenlijken van mijn droom in je nieuwste video! 🙈🐟😂 1,298 Likes, 76 Comments - JAN SMIT (@jansmitcom) on Instagram: "Zo zie je d'r dus uit nadat je een hele emmer vis-afval over je heen hebt gekregen! 😱..."

De houding van zanger-dj Jody Bernal (37) is in 20 jaar tijd niets veranderd.

Radio538-dj Frank Dane wil zijn volgers onderstaande vroeger- en nufoto niet onthouden.

Natuurlijk hebben Wendy van Dijk en haar broer Mike hun disq-trainingsapparaat in de koffer gestopt om ook op Curaçao met de plaatselijke bevolking aan hun lijf te kunnen werken.

Het is schrijfster Heleen van Royen gelukt om via een onlineveiling een foto van haar eigen achterwerk te verkopen. Wat haar onscherpe derrière heeft opgebracht, is onduidelijk.

Estelle Cruijff is compleet verslaafd aan sporten.

Voor al uw verslavingsproblematiek: bel 3SIXTY5 even 🤪 . Druk A voor zwaar verslaafd Druk B voor hangbillen Druk C om door te worden verbonden met het servicenummer van Tinder/Grinder . #lol #3SIXTY5 #personaltraining #mondayworkout @guyvdreijden 1,131 Likes, 48 Comments - Estelle Cruijff (@estellecruijffofficial) on Instagram: "Voor al uw verslavingsproblematiek: bel 3SIXTY5 even 🤪 . Druk A voor zwaar verslaafd Druk B voor..."

Benji, het zoontje van Ben Saunders - winnaar van het eerste seizoen The Voice of Holland - wil in de toekomst waarschijnlijk net zoveel tatoeages als zijn vader. Voorlopig moet het jongetje het nog even met plakplaatjes doen.

Even voorstellen! Dit is de vader van Holland's Got Talent-jurylid en Soof-acteur Dan Karaty.

Stylist Fred van Leer is supertrots op zijn hartsvriendin Patty Brard, die vandaag 64 kaarsjes mag uitblazen. Of Patty haar verjaardag viert in Nederland of op Ibiza, waar ze afwisselend woont en werkt, is niet bekend.

Nicolette Kluijver heeft gisteren een wel heel sexy huispak geselecteerd voor haar avondje zappen.

Zo.. eindelijk lig ik op de bank lekker een avondje netflixen! Beetje chillen in mijn huispak... Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 24 Mar 2019 om 11:45 PDT

Model Jessie Jazz Vuijk is na een paradijselijke vakantie naar Mauritius gestrand in Parijs. De vriendin van Kaj Gorgels vermaakt zich zo lang met foto's van het vier sterren-oord waar ze met vriendinnen verbleef.

Five Days Inside-presentator Beau van Erven Dorens heeft heimwee naar de dagen dat hij met zijn - inmiddels puberende - kroost op het ijs kon staan.

Dit mis ik. Een foto die is geplaatst door null (@beauvaned) op 24 Mar 2019 om 15:22 PDT

John van den Heuvels zoon Joël gaat zijn vader achterna als televisiemaker. Volgens de misdaadverslaggever is Paradijsvoetballers (natuurlijk) absoluut het kijken waard.

Voormalig wielrenner Thomas Dekker wordt massaal een held genoemd nu hij a la The Iceman in de ijskoude Noordzee is gedoken.

First time this year in the North Sea. #wimhofmethod #wimhof but no ICE 😋 Een foto die is geplaatst door null (@ourthomasdekker) op 24 Mar 2019 om 12:00 PDT

Otis, het zoontje van actrice Carolien Spoor en regisseur Jon Karthaus, werkt aan zijn carrière als schattige gitarist.

Chantal Janzen heeft een dramatische nacht achter de rug nu haar baby Bobby met een zware verkoudheid kampt. Zij en haar man Marco waren uren met het ventje in de weer. ,,Beter dat je wegkijkt vriend’’, aldus een lijkbleke Chantal.