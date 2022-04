Suzan & Freek zorgen voor tranen in Vlaamse Beste Zangers: ‘Wat een engelenstem’

Het Vlaamse muziekprogramma Liefde voor Muziek heeft dit jaar een behoorlijk Nederlands tintje. Naast Suzan & Freek is ook Davina Michelle een van de artiesten die centraal staan in de show. In de eerste aflevering was al meteen het zangduo uit de Achterhoek de hoofdgast. Dat betekende dat de zes andere artiesten hun hits in een nieuw jasje mochten steken.



Zo maakt Davina Michelle een nieuwe tweetalige versie van Goud. Ze noemde het nummer misschien wel ‘het moeilijkste liedje’ dat ze in het programma ging zingen. ,,Maar het is een enorme eer, want ik vind het jullie beste liedje.” Ze koos ervoor om een deel naar het Engels te vertalen, omdat ze ondanks haar Nederlandstalige hits zich zingend niet altijd ‘heel erg gemakkelijk’ voelt in haar moerstaal. Het kwam aan, want Suzan hield het niet droog bij het optreden van haar landgenoot.

Gesnoten

Hoogtepunt moest toen nog komen, want het duo zelf zorgde voor ontroering op de bank door hun versie van Genoten van Guus Meeuwis. Bij hun gevoelige uitvoering zagen we bij de ervaren Vlaamse zangeres Margriet Hermans en de jonge Belgische muzieksensatie Camille waterige ogen. Laatstgenoemde riep na afloop van het optreden naar Suzan: ,,Wat een engelenstem heb jij!” Hermans met gevoel voor humor zingend op de melodie van het nummer: ,,Ik heb gesnoten.” Koen Buyse (Zornik) vult aan: ,,De eerste woorden van Ik heb genoten en ze zei: ‘Oh nee’.”



Dat het slotnummer van Suzan & Freek aanslaat, is ook te zien aan de Belgische iTunes-lijst. Een dag na de uitzending staat het tweetal bovenaan de hitlijst. Sowieso slaat de muziek van de twee Nederlanders daar goed aan. De West-Vlaamse versie van Blauwe Dag door Camille staat op de tweede plek, de housevariant van Als het avond is van eurodance-act 2Fabiola op plek drie en Davina Michelles uitvoering van Goud op plek vier.

Nederlandse Beste Zangers krijgt nieuw seizoen

Ook het Nederlandse muziekprogramma Beste Zangers krijgt een tweede seizoen, dat als vanouds in het buitenland wordt opgenomen. Presentator Jan Smit bevestigde dat dinsdagochtend in het radioprogramma Ekdom in de Morgen op Radio 10.

,,Ja, er komt een nieuw seizoen! Sterker nog: wij gaan op hele korte termijn met de hele club op pad. En dat is dit jaar weer in het buitenland”, vertelde Smit. Vanwege de pandemie werd het programma in 2021 in Nederland opgenomen. Normaal gebeurde dat op Ibiza. ,,Landgraaf was ontzettend mooi, maar wat je merkt is dat als je met z’n allen weg bent op een locatie in het buitenland je meer weg bent van de sleur. Dan krijg je andere gesprekken, dan krijg je een andere band zo’n hele week met artiesten onder elkaar. Als je daar dan in Landgraaf zit dan heb je wel ongeveer de sfeer, maar net niet helemaal.”

