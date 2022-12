Suzanne Schulting geniet van gouden zonnetje en nieuwslezers RTL springen uit de band

met poll Wie wint Het perfecte plaatje? De emotionele, het model of de underdog?

Een vrouwenfinale vanavond in Het Perfecte Plaatje. Maar wie van de zelfbenoemde flitsgirls gaat er in IJsland vandoor met de overwinning? Linda Hakeboom, Geraldine Kemper en Tina de Bruin kwamen allemaal op een geheel eigen manier bovendrijven in de populaire fotografiewedstrijd op RTL 4.

14 december