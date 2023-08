Suzanne Schulting heeft ‘meidenavond’ met vriend, man van NOS-weervrouw Willemijn Hoebert beleeft nachtmerrie

Met video Nice, stoked en sick! Niet alleen Suus (B&B Vol Liefde) gebruikt Engelse leenwoor­den

Kijkers van B&B Vol Liefde ergeren zich er green and yellow aan als deelnemer Suus wéér een Engelse term de ether in slingert. De opmars van Engelse woorden in onze taal gaat de laatste tijd rapper dan ooit. Wij vragen experts: is het einde van Nederlandse taal zoals we die kennen dan toch in zicht?