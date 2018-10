Suzannes mogen gratis concert VOF de Kunst bijwonen

Het nummer Suzanne kwam in 1983 uit. Het lied was binnen een mum van tijd een hit en scoorde weken achter elkaar in de Top 40. ,,Omdat Suzanne dit jaar precies 35 jaar jong is, gaan we een heel speciaal exclusief concert geven in Stairway to Heaven'', schreef de band gisteren op Facebook.



En dat exclusieve concert in het café in Utrecht is speciaal voor vrouwen die naar de naam Suzanna luisteren, of een variant daarop. ,,Elke Suzanne, Susanne, Susanna mag één vriend of vriendin meenemen!'', kondigden ze ook nog eens aan.



Zanger Nol Havens laat aan Omroep Brabant weten dat het concert een soort goedmakertje is: ,,Jarenlang moesten ze gezang aanhoren bij het horen van hun naam.''



De reacties op het nieuwtje van de band stromen inmiddels binnen. ,,Mensen grappen nu al dat hun vrouw voor één avond Suzan heet.'' Iedereen die het concert wil bijwonen, kan zich via de mail aanmelden.