Sven Kramer showt sexy rug en Johnny de Mol krijgt hoog bezoek

ShowbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrity's. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Tattoo

Kersverse papa Jon Karthaus heeft een tattoo laten zetten. En niet zomaar een, want op zijn arm staat de naam van zijn zoon Otis. ,,Inkt voor mijn zoontje'', zegt de regisseur.

Inkt voor m'n zoontje. 💙 #tattoo #babyotis Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Aug 2017 om 7:53 PDT

Sexy Sven

Zijn Instagram-account staat vol foto's, maar zelden plaatst Sven Kramer een plaatje van zijn gespierde lichaam. De topsporter is flink aan het squatten. Hoeveel kilo zou het zijn?

Weights ✅ Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 Aug 2017 om 10:49 PDT

Yfke heeft er zin in

Yfke Sturm kan de animatiefilm Toy Story nu wel dromen. ,,Watching Toy Story for the 💯 time..'', zegt het fotomodel op Instagram. Op het plaatje is te zien dat haar zoontje ronduit geniet van de film, maar mama? Mama doet alsof.

Watching Toy Story for the 💯 time.. Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Aug 2017 om 2:45 PDT

Summertime

Het is zomer. En dat betekent dat de meeste BN'ers de zon opzoeken. Ook Sharon Doorson geniet van haar zonnige vakantiebestemming en deelt een sexy kiekje. ,,I was made for sunny days'', zegt de zangeres. Wie niet?!

I was made for sunny days🌴 Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Aug 2017 om 5:07 PDT

Gezelligheid op Ibiza

Bridget Maasland is op partyeiland Ibiza. De presentatrice is op bezoek bij haar vriendin Patty Brard en zo te zien heeft het stel het reuze gezellig met elkaar. Ook GTST-acteur Guido Spek is van de partij. Denkt La Brard een heerlijke villa, ver weg van Nederland te bemachtigen, blijft bekend Nederland tóch bij haar op de koffie komen...

Met zijn allen in de tipi tent! #ibiza #friends❤️ #tipitent #totumpaal #eilandleven #bibi #lulu #doggies Een foto die is geplaatst door null (@) op 9 Aug 2017 om 12:15 PDT

Ibiza here we come! #minivakantie #ibiza❤️ #naartantepat #macarones #vrienden #genietvanhetleven #haaleruitwaterinzit #lekkersamenoppad 🎉☀️❣️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 9 Aug 2017 om 4:17 PDT

Binnen was t ook gezellig! #tipi #ibiza #rain #cool @antarctic_architect @bridgetmaasland @christinavanederen @guidospek @raquelhead Een foto die is geplaatst door null (@) op 9 Aug 2017 om 14:00 PDT

Hoogbezoek

Hoogbezoek voor Johnny de Mol deze morgen. De presentator was in gezelschap van een giraffe die, zonder schaamte, zijn auto wist schoon te likken. ,,Morgen allemaal!! It's friday...'', aldus Johnny op Instagram.