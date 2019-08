Swingende Eddie Taylor steelt de show in The Voice Senior

,,Je hebt een kletsnatte hand", merkte presentator Martijn Krabbé vanavond al snel op na zijn gesprek met Eddie. De 70-jarige zanger is geen vreemde in het vakgebied. Sterker nog: Eddie stond met grote sterren op het podium en was in de jaren 80 zelfs leadzanger van de band The Swinging Soul Machine. Tóch gierden de zenuwen door zijn lichaam.



Eddie had niet alleen een deel van zijn familie meegenomen, maar ook een andere grote wereldster: George McCrae, bekend van de hit Rock Your Baby. De twee werkten samen bij MotownHead en werden al snel dikke vrienden. Hoe groot de kans is dat Eddie The Voice Senior gaat winnen? ,,100 procent", voorspelde McCrae.



Met zijn achtergrond en zijn kledingkeuze was het dan ook geen verrassing dat Eddie, opa van maar liefst 19 kleinkinderen, voor een nummer met veel soul koos. Hij vertolkte Disco Inferno en swingde erop los. Het duurde niet lang of de coaches draaiden hun rode stoelen om. Ook zij konden niet stilzitten en stonden zelfs op om mee te dansen tijdens het optreden van Eddie.