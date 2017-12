Sylvie buikt uit in businessclass en Kees heeft een serieuze kerstkater

uitbuikbytesNa twee kerstdagen met culinaire hoogstandjes, boswandelingen en misschien een bezoek aan een meubelboulevard buiken BN'ers vandaag lekker uit van alle feestelijkheden in familie- of vriendenkring. Ze blikken op sociale media terug op alle gezelligheid, vooruit op 2018 of wagen zich aan een verlate kerstwens. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Arie Boomsma en zijn vrouw Romy werden op kerstavond de ouders van zoontje Mozes die vandaag officieel bij de gemeente Amsterdam werd ingeschreven. Arie en Romy zijn twee jaar getrouwd. Dochter Bobby Jo werd vorig jaar februari geboren.

Zo, dhr. Mozes W. Boomsma is ingeschreven. Een burger van Amsterdam. Op het stadsdeelkantoor naast de Mozes en Aäron kerk. Een foto die is geplaatst door null (@arieboomsmainstagram) op 27 Dec 2017 om 5:06 PST

Sylvie Meis pakte vandaag in Zürich het vliegtuig naar Miami om daar wat tijd door te brengen met vrienden. Op het vensterbankje in de business class in te zien dat de blondine best luxe reist, inclusief zoute knabbels en wat bubbels. Afgaande op de hashtage #love ontmoet ze in Amerika ook nog haar aanstaande man Charbel Aouad.

✈️Take me to Miami🌞 #ichbindannmalweg #vacation #friends #fun #love ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@1misssmeis) op 27 Dec 2017 om 4:03 PST

De weer met zijn moeder Rachel herenigde André Hazes gaat 30 december bij hoge uitzondering oliebollen bakken en verkopen in de gebakkraam van zijn zwager: de broer van zijn vriendin Monique Westenberg.

Lieve mensen, 30 december sta ik tussen 12 en 6 bij mijn zwager in de Oliebollenkraam! Jullie zijn allemaal van harte welkom om wat lekkers te komen halen en voor een praatje bij de Intratuin om Rhoon, Stationsstraat 5. ❤️🍀 Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 26 Dec 2017 om 6:40 PST

Quinty Trustfull ging gisteren een vorkje prikken bij haar dochter. En ze was erg onder de indruk van wat ze voorgeschoteld kreeg. ,,Trots hoe ze dat allemaal doet.''

Heerlijke dag gehad gisteren, uitgenodigd door onze dochter @mtrustfull voor een zalige brunch in haar eigen casa met ons gezin en vrienden. Trots op je Mops hoe je het allemaal doet. ❤️ #powergirl #daughter #bussinesswoman #maarbovenaldeliefste #douwebob Een foto die is geplaatst door null (@qtrustfull) op 27 Dec 2017 om 3:37 PST

Monique Smit komt met een illustratie die duidelijk maakt dat de Volendamse zich tijdens de kerstdiners niet echt heeft ingehouden.

🙋🏼 Een foto die is geplaatst door null (@moniquesmit_insta) op 27 Dec 2017 om 2:37 PST

YouTuber Enzo Knol ging de restanten van de kerstdis deponeren bij een hertenkampje. Volgens Enzo moesten de dieren in eerste instantie wel wennen aan het geweitje op zijn Ooh Deer-pet.

Ze waren op het begin een beetje bang toen ik aan kwam lopen met mijn gewei als pet maar toen ik het brood tevoorschijn haalde verdween de angst en had ik al snel een leuke groep fans om me heen haha! Een foto die is geplaatst door null (@enzoknol) op 27 Dec 2017 om 4:40 PST

Foodblogger Rens Kroes stond vanmorgen op met een verkwikkende pompoensmoothie. De zus van Doutzen vraagt haar volgers wat zij als ontbijtje naar binnen werkten en hoe zij zich voelen na twee dagen schransen.

I hope you had a wonderful Holiday feast🌟 I started my day off with a delicious, pumpkin smoothie for the body... feels so good. How are you feeling? And what was your breakfast? You can find the recipe on my blog renskroes.com & in my 2nd Powerfood book. X Rens Een foto die is geplaatst door null (@renskroes) op 27 Dec 2017 om 4:35 PST

Waarom Marco Borsato zo mysterieus lacht in een minifilmpje waarin hij te zien is in een regen van kunstmatige sneeuwvlokken? Dat blijft een raadsel. Wel merkt de zanger ietwat clichématig op dat het wat hem betreft alle dagen kerst mag zijn.

Voor mij mag het altijd kerst zijn! 😍 Een foto die is geplaatst door null (@borsato) op 27 Dec 2017 om 4:45 PST

Eddy Zoëy was onder de indruk van wat hij vandaag aantrof bij een uitpuilende glasbak.

😂🤣😂🤣 Een foto die is geplaatst door null (@eddyzoey) op 27 Dec 2017 om 4:29 PST

Jetteke van Lexmond - de zus van RTL-presentatrice Lieke - ging vanmorgen met haar gezin buiten de deur ontbijten. In het superdeluxe Conservatoriumhotel in hartje hoofdstad was er ook nog even tijd voor wat ze noemt 'breakfasthugging'.

Breakfast hugging 🏆 #junecasanova @alexjaspers72 #breakfastforchamps Een foto die is geplaatst door null (@jettekevanlexmond) op 27 Dec 2017 om 2:28 PST

Kees Tol geeft het eerlijk toe. Hij keek tijdens de kerst iets te diep in het glaasje wat vandaag werd beloond met een serieuze kater. ,,Al staat Máxima voor de deur... Ik ben er niet.''

Kerst met Rose #christmas #friends #sjaak #volendam #komvandaagdedeurnietuit #deurblijftdicht #alstaatmaximavoordedeur #ikbenerniet #kater Een foto die is geplaatst door null (@keestolofficial) op 27 Dec 2017 om 2:26 PST

Patty Brard werkte in haar buitenhuis op Ibiza twee fijne kerstdiners naar binnen en daar moet ze vandaag, zonder make-up, van bijkomen. ,,Ik doe geen zak.''

Psychologe Kelly Weekers, de aanstaande van Marco Borsatocomponist en -tekstschrijver John Ewbank, is volgens eigen zeggen volledig uitgegeten en gedronken. Vandaag stond in het teken van relaxen en feestjurk nummer zoveel. Schertsend: ,,Zo, even iets makkelijks uit de kast getrokken.''

Zo, even iets gemakkelijks uit de kast getrokken. Vandaag lekker in de relax! 😉 #derdekerstdag #wokeuplikethis #maarnognietmisschien #uitgegeten #uitgedronken #backtowork 📸 @talkiesmagazinenl Een foto die is geplaatst door null (@kelly_weekers) op 27 Dec 2017 om 1:41 PST

De zwangere Chantal Janzen en haar echtgenoot Marco besloten kerst af te sluiten met een borrel buiten de deur. Volgens de presentatrice, die de alcohol zo te zien netjes liet staan, was het in het etablissement een en al liefde.

❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 27 Dec 2017 om 1:41 PST

Als het aan de net bevallen presentatrice Tess Milne ligt, mag kerst niet twee maar twaalf dagen duren. ,,Meer chocolade please'', aldus Tess die op 10 december moeder werd van haar eerste kindje: zoontje Cairo Willem.

Deze grijns omdat ik gewoon geloof in de "twelve days of Christmas" traditie.🎄♥️ #watnousporten #morechocolatplease #kerstsjaal #blijftom Een foto die is geplaatst door null (@tessmilne_) op 27 Dec 2017 om 1:39 PST

Actrice Liza Sips ging vandaag op visite bij haar broer die voor de eerste keer vader is geworden. Liza werd begin vorig jaar moeder van zoontje Jonah.

Zo bijzonder om m'n broer @Tim_Sips ineens als vader te zien! Dacht dat het even wennen zou worden, maar het was meteen al zo natuurlijk en "normaal". Trotse zus 🍀❤ Een foto die is geplaatst door null (@lizasips) op 27 Dec 2017 om 0:08 PST

SBS6-presentatrice Airen Mylene (32), die in verwachting is van een zoontje, kreeg vandaag een enorm postpakket thuisbezorgd. Afzender: styliste Manon Meijers (de nieuwe vriendin van Guus Meeuwis). ,,Verwennerij'', aldus de vriendin van Taeke Taekema.

Op “derde” kerstdag iets heel speciaals. De box van @manon.meijers Dankbaar 🙌 #verwennerij #manonmeijersstyling #xmas #presents🎁 #kerst #styling #unboxing #sharing Een foto die is geplaatst door null (@airenmylene) op 27 Dec 2017 om 0:16 PST

Sanne Hans (Miss Montreal) bleef na de kerstdagen bij haar moeder slapen en ontwaakte tussen twee harige huisgenoten.

Wakker worden bij mama met deze schatjes ☺️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@missmontreal_) op 26 Dec 2017 om 23:03 PST

Rick Brandsteder (33) en zijn kerstverse vriendin Roosje - de dochter van acteur en voormalig presentator Bert Kuizenga - konden tijdens het kerstdiner niet van elkaar afblijven. ,,Kerstliefde'', aldus Rick.

Kerstliefde ♥️ Een foto die is geplaatst door null (@rick_brandsteder) op 27 Dec 2017 om 4:07 PST

Daphne Deckers, haar man Richard Krajicek en hun zoon Alec en dochter Emma, gingen fanatiek lasergamen in Disneyland om bij te komen van alle kersthapjes. Wie er won? Eén haalde volgens Daphne de hoogst mogelijk score van 999.999 punten.

Eén van ons haalde in de Buzz Lightyear-ride de hoogst mogelijke score van 999.999 punten 😅🤖 Hint: ík was het niet 😁🎯 #hoezofanatiek #GalacticHero Een foto die is geplaatst door null (@daphne_deckers) op 27 Dec 2017 om 4:50 PST

Wie denkt dat de kerstdagen in het best religieuze dorp Staphorst in alle stilte worden gevierd heeft het mis. Dj en zanger Jody Bernal trad er op voor een volle bak uitgelaten feestgangers.