Sylvie charmeert met latexlookje en Christina voelt zich ‘cute’

Cabaretier Hans Teeuwen wil niet optreden met verplichte coronapas: ‘Ik kan er niet mee leven’

14:57 Hans Teeuwen weigert op te treden zolang de coronapas verplicht is. ,,Ik vind niet dat we alle mogelijkheden hebben onderzocht.” Vanaf 28 september staan er optredens van hem gepland in onder meer Zwolle, Scheveningen en Enschede. Ook zijn collega Theo Maassen verzet zich tegen de regels: vanavond geeft hij een ‘illegaal’ optreden in Haarlem.