Sylvie herenigd met beste vriend en Fajah kroont zichzelf in lingerie

Sylvie op een bankje

Sylvie Meis is helemaal happy nu ze haar beste vriend de Duitse sterrenstylist Andre Borchers weer in de armen kan sluiten. Het stel zag elkaar drie maanden niet en kletst de hele avond bij in een chique restaurant in Hamburg.

Finally reunited after 3 months❤️ #reunitedanditfeelssogood @andreborchers #missedyoubabe #friendsforever Een foto die is geplaatst door Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) op 24 Nov 2017 om 10:45 PST

Het blije hoofd van Kimberley

Actrice Kimberley Klaver is in het viersterrenhotel The Hoxton neergestreken om daar een hamburger naar te binnen te werken. Ze dofte zich voor de gelegenheid flink op met vuurrode lippenstift en trok een zwart pakje met doorschijnende stof uit de kast.

Thank god voor Burgers 😛🍔😁Ow en push-up bh's 👍🤓 #fooooood #fridays #blijhoofd 😁🍔😁 Een foto die is geplaatst door Kimberley Klaver (@kimberleyklaver) op 24 Nov 2017 om 6:37 PST

Katja over Johnny

Katja Schuurman en Johnny de Mol zijn goede vrienden en hebben nooit een relatie met elkaar gehad. In een kort filmpje voor LINDA.tv benadrukt de knappe krullenbol: ,,Ik kan me voorstellen dat als mensen naar Johnny en mij kijken, dat ze, zeker vroeger, hebben gedacht 'die moeten het samen ook wel doen'.'' Ze vinden elkaar zeker aantrekkelijk. ,,Maar er is nooit wat tussen ons gebeurd.'' Katja heeft momenteel een relatie met de Amsterdamse kok Freek Noortwijk, Johnny is verloofd met Anouk van Schie. Met haar verwacht hij een jongetje.

@katjaschuurman vertelt openhartig over haar vriendschap met @johnnydemolofficial. Bekijk vanaf morgen een nieuwe backstagevideo van LINDA.man. #lindatv #lindaman #backstagevideo Een foto die is geplaatst door null (@) op 24 Nov 2017 om 5:23 PST

Lil Kleine poseert

Dat Lil Kleine van snelle speeltjes houdt, is niet onopgemerkt gebleven. De rapper poseert vandaag op een - zo lijkt - enorme fiets met nog grotere wielen. Opvallend is dat zijn fans nauwelijks kijken naar de foto, maar vooral laten weten dat ze trots op hem zijn en tegen hem opkijken.

S U P R E M E Een foto die is geplaatst door Lil Kleine (@lilkleine) op 23 Nov 2017 om 22:34 PST

Smullen bij Barbie thuis

De koters van Barbie mogen niet klagen. Omdat ze het versieren van pannenkoeken leuk vinden, besloot de blondine daaraan toe te geven. Milano en Angelina zijn zo te zien helemaal in hun element. Minpuntje voor Samantha zelf: Milano eet kamerbreed, dus de glassex moet paraat staan.

Pannenkoeken versieren Vinden we leuk. Dus dan doenne we dat. Lekker smikkelen en Milano eet kamerbreed dus straks met een lappie en glassex door de woonkamer 🤗 Een foto die is geplaatst door Samantha de Jong (@samanthaenfriends) op 24 Nov 2017 om 1:19 PST

Patty maakt reclame

De winkels stunten vandaag met enorme kortingen, zo ook met de shapewear-lijn van Patty Brard. De polderdiva deelt op Instagram een foto van de aanbieding, waarop haar eigen corrigerende ondergoed 'Patty sexy correctie' in beeld verschijnt. ,,Vergeet het niet!" luidt het promotiepraatje van de brunette.

Vergeet t niet! Black friday in @opisopvoordeelshop #shapewear #sexycorrectie @juliadongstra Een foto die is geplaatst door Patty Brard (@pattybrard) op 24 Nov 2017 om 2:06 PST

Blokje om voor Arie

Dat Arie ontzettend gespierd is en wekelijks kiekjes deelt van fotoshoots is inmiddels oud nieuws. Toch blijven zijn fans zich verbazen over zijn 'mannelijkheid' en charisma. Ook vandaag is het weer raak. 'Stoere foto...' en 'Als ik jou zo zie lopen, zou ik toch een blokje omgaan', reageren mensen bij een foto waarop hij gehuld is in een groot zwart vest en een zwarte onderbroek.

👽 Een foto die is geplaatst door Arie Boomsma (@arieboomsmainstagram) op 23 Nov 2017 om 22:43 PST

Fajah in pikant setje

Bubbels, een kroontje in je haar met het woord Queen en een pikant lingeriesetje: Fajah Lourens weet haar volgers weer gek te maken. De killerbody-fanate is vandaag druk in de weer geweest met een fotoshoot. Het eindresultaat mag dan ook niet uitblijven en dus deelt Fajah een kiekje op Instagram. 'Hier wil ik wel naast wakker worden...', zwijmelt een mannelijke fan.

KB3... its a wrap thanks @liza.kondrevich @danielledinkgrevestyling @kosmosuitgevers en @martika_avalon for the great shoot Een foto die is geplaatst door MKBM Faya (@mykillerbodymotivation) op 23 Nov 2017 om 8:14 PST

Familie Oerlemans zet traditie voort

Ze mogen dan wel in Amerika wonen, de familie Oerlemans is niet van plan om Sinterklaas over te slaan. In een filmpje dat Danielle deelt is te horen hoe het gezin vrolijk wat bekende liedjes ten gehore brengt. ,,Hij brengt ons naar Griekenland...", zingt dochter Fiene, waarop de rest van de Oerlemansjes in lachen uitbarsten. ,,Verkeerde lyrics, maar ik zou ook naar Griekenland gaan", grapt Danielle bij het videootje.