Sylvie komt tot rust in privésauna en zo loopt Chantal erbij in het weekend

BNNVara: We hebben tegen Matthijs gezegd: wij willen dit gedrag niet

BNNVara-directeur Suzanne Kunzeler is geraakt door de uitslagen van het onderzoek dat de Volkskrant heeft gepubliceerd over het grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk. Het ‘bevestigt’ het beeld dat ze van talkshow De Wereld Draait Door had, zegt ze tegen dezelfde krant.

18 november