Sylvie Meis en haar Niclas tóch samen op door paparazzo verspreide trouwfoto's

That 70s Show-ac­teur Danny Masterson ontkent verkrach­ting

13:56 Danny Masterson, vooral bekend van zijn rol in That 70s Show, heeft gisteren ontkend dat hij drie vrouwen tussen 2001 en 2003 heeft verkracht. Dat deed de 44-jarige acteur, die is aangeklaagd wegens verkrachting, tijdens een hoorzitting in een rechtbank in Los Angeles. Het was de eerste keer dat hij in de zaak voor de rechter moest verschijnen.