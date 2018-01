Sylvie Meis reageert in column op verlovingsbreuk: 'Het is goed zo'

Nadat bekend werd dat de twee uit elkaar waren, werd de presentatrice nog steeds gespot met haar verlovingsring en gingen er zelfs geruchten rond dat ze een replica had laten maken om de schone schijn op te houden. "Nee, ik bezit mijn eigen fucking diamanten. Excuses voor alle fucks, maar als ik ervoor kies een van mijn ringen uit de safe te halen en te dragen, dan doe ik dat. Waarom moet ik überhaupt verloofd zijn om een diamanten ring te dragen? Zie het maar als een verloving met mezelf."



Meis gaat in haar column nog even door over hun breuk: ,,Dat neemt uiteraard niet weg dat de breuk zwaar was. Ik ben verdrietig geweest, maar ik heb drie maanden de tijd gehad daarmee om te gaan. Charbel en ik waren the perfect couple. Maar we kwamen tot de conclusie dat het niet langer werkte. Dat was een bewust besluit, waar we als volwassen mensen mee zijn omgegaan. Met respect. Zonder drama, zonder ruzie."