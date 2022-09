Sylvie Meis vermijdt Nederlandse media: ‘Achteraf altijd stress van’

Sylvie Meis heeft er een bloedhekel aan wanneer er in de media lijstjes verschijnen van haar ex-partners. Dat zegt de 44-jarige presentatrice in Open Kaart , het onlineprogramma van Robbert Rodenburg. ,,Dat vind ik zo verschrikkelijk. Ik kan je niet vertellen hoe verschrikkelijk ik dat vind”, aldus Meis.

Meis doet de uitspraken na de opmerking dat er veel over haar liefdesleven te doen is geweest in de media. ,,Maar die lijst, like honestly”, vervolgt ze. ,,Welke vrouw van 44 heeft niet een lijstje waar tien of twaalf mannen op staan? Alsof het een soort lijstje of shame is”, gaat Meis door. ,,Alsof ik een soort maneater ben.” De presentatrice is naar eigen zeggen gewoon ‘een zeer gepassioneerde vrouw die van liefde houdt’. ,,Ik leef mijn leven heel intens. Ik hou van verliefd zijn. Ik vind het heerlijk om helemaal te focussen op iemand.”

De presentatrice verschijnt vrijwel nooit meer in de Nederlandse media. ,,Niet omdat ik het niet wil, maar ik heb geleerd dat dit soort dingen mij achteraf altijd stress opleveren”, zegt ze daarover. ,,Als zelfs een simpele column in de Grazia elke keer headlines oplevert...”, gaat Meis door. Ze is ervan op de hoogte dat ze met enige regelmaat in programma’s als RTL Boulevard en Shownieuws verschijnt. ,,Maar zolang ik niets zeg kan het ook niet heel heftig worden. Niet reageren en geen erkenning geven aan mensen, situaties, uitlatingen, is eigenlijk het ergste is voor al die mensen die niet het beste met je voor hebben. De erkenning is wat ze willen, maar die geef ik ze niet.”

Inmiddels is Meis een aantal jaar getrouwd met haar partner Niclas Castello. Het geheim van hun huwelijk is ‘praten met elkaar’, legt ze uit. ,,Mijn man en ik wonen niet samen. Wij hebben een modern marriage, waarbij we elkaar zien in de weekenden en op vakanties. Gelukkiger is er FaceTime tegenwoordig.”

Voordat Meis met Castello in het huwelijksbootje stapte, was ze samen met onder anderen Rafael van der Vaart. De twee waren van 2005 tot en met 2013 getrouwd. Samen hebben zij een zoon, Damián (16). Die woont inmiddels bij zijn vader en diens nieuwe partner, handbalster Estavana Polman, in Denemarken, waar hij zijn carrière als profvoetballer najaagt. ,,Hij is in de beste handen daar”, vertelt Sylvie. ,,Met Rafael en Estavana. Als we allemaal samen zijn is het ook zo’n familiegevoel.”

