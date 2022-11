Sylvie Meis wappert met bankbiljetten en Freek Vonk is toch geen slangenmens

met foto's Madonna deelt foto met al haar zes kinderen, inclusief dochter die vrouw aanviel om noemen naam

Zangeres Madonna (64) heeft vanwege Thanksgiving een zeldzame foto gedeeld van zichzelf met al haar zes kinderen. Onder hen is ook oudste dochter Lourdes Leon (26), die deze week bekende eerder geweld te hebben gebruikt toen iemand tijdens een ruzie in een club over de Queen of Pop begon.

27 november