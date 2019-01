Sylvie noemt fitness-app Heiss mit Meis: ‘Bereik jouw Sylvie’

,,Ik denk dat jullie mijn lichaam intussen wel een beetje kennen’’, zei ze afgelopen week. ,,Slank maar niet dun, getraind maar niet superdroog of te gespierd, vrouwelijk zonder overdreven curvy te zijn.’’



Hoewel Sylvie vastbesloten is in het nieuwe jaar hard te werken om in shape te blijven, wil ze niet doorslaan. ,,Ik propagandeer geen onnatuurlijke shape of een drooggetraind lijf’’, zei ze. ,,Niet dat ik daar wat op tegen heb, maar het is niet wie ík ben.’’



Het is onduidelijk hoe vaak de app al is gedownload. Het eerste handjevol aan recensies is met een of twee sterren in ieder geval negatief, vermoedelijk omdat gebruikers niets kunnen doen zonder te betalen. ,,App doet niets’’, schrijft iemand bijvoorbeeld.