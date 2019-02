Sylvie ontspant in heet zwembad en Xelly proeft geblinddoekt babyvoeding

Brad Pitt op verjaardag van ex-vrouw Jennifer Aniston

14:21 Brad Pitt is gisteren gespot op het verjaardagsfeestje van zijn ex-vrouw Jennifer Aniston. De actrice, bekend als Rachel van Friends, vierde haar vijftigste verjaardag met een groot feest in de Sunset Tower in Los Angeles. Pitt en Aniston vroegen een scheiding aan in 2005 na een huwelijk van 5 jaar.