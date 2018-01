Sylvie over breuk met Charbel: 'De liefde alleen was niet genoeg'

Sylvie Meis (39) heeft in het Duitse blad Gala een boekje opengedaan over haar verbroken relatie met de Dubaise zakenman Charbel Aouad. Naar eigen zeggen sloot haar romantische droom om met hem samen te zijn, niet aan bij de realiteit. ,,Een relatie met deze afstand werkt op de lange termijn niet'', concludeert ze over haar afgeblazen verloving.

De in Hamburg woonachtige presentatrice, die Charbel in het najaar van 2015 tegen het lijf liep, spreekt van een 'hele moeilijke tijd'. ,,Ik had nooit gedacht dat ik me in één jaar tijd zou verloven én weer single zou zijn.''

Charbel ging een dag voor Sylvies verjaardag in april op zijn knieën in een chique hotel in Hamburg. Daarover zegt ze ietwat mysterieus: ,,Ik zei 'ja' met heel mijn hart, maar soms is liefde alleen niet genoeg.'' Of Sylvie of de schatrijke zakenman in oktober een punt achter de relatie zette, is onduidelijk.

Normale date

Sinds haar scheiding van voetballer Rafael van der Vaart in 2013, waarmee ze zoon Damián (10) kreeg, heeft Sylvie een zwak voor jongere, rijke mannen. Ze had relaties met onder meer de Spaanse graaf Luis Medina Y Abascal en de Zwitserse nachtclubeigenaar Maurice Mobetie. De society-ster neemt in het nieuwe jaar tijd voor zichzelf, maar hoopt ook op een nieuw liefje. Haar tactiek? ,,Ik wil de dingen normaler aanpakken. Ik wil op een normale date gaan. En misschien tref ik mijn droomman, maar misschien ook niet.''

Inmiddels verblijft de blondine in Miami, waar ze vakantie viert met vrienden en voorlopig rust hoopt te vinden. ,,Ik wil mezelf tijdens dates niet meer focussen op de gedachte of de man in kwestie mijn toekomstige echtgenoot is. Ik wil geaccepteerd worden om wie ik ben.'' Op haar Instagramaccount overlaadt La Meis haar fans met kiekjes waarop ze haar minuscule bikini's en sexy feestjurkjes showt. Haar favoriete hashtags zijn 'liefde' en 'geluk'.