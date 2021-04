Sylvie traint de paaseieren eraf en Samantha is een ‘luie cholesterolbal’

De Lama’s veranderen hun naam: ‘TAFKAL gaat op tour’

3 april Ze zijn terug, gaan weer op tour, maar onder een andere naam. Tijl Beckand, Jeroen van Koningsbrugge, Ruben Nicolai en Ruben van der Meer en aangever Patrick Lodiers zijn niet langer de Lama’s, maar TAFKAL, The Artists Formerly Known As Lama’s. ‘We zijn nu vrij om te doen en laten wat we willen’