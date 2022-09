Sylvie viert de liefde met extravagant etentje en Rico slaat een autoruit in

Linda de Mol: ‘Dat iemand waar je zo van houdt, zich zo blijkt te misdragen bij jonge vrouwen’

Linda de Mol komt in haar editorial voor het blad Linda uitgebreid terug op de rel die ontstond na de uitzending van Boos over The Voice of Holland. Haar partner Jeroen Rietbergen bleek een van de personen die zich op de set van het programma had misdragen. ‘De grond verdween onder mijn voeten.’

