Taakstraf en boete voor actrice Robin Martens na mishandelen agent

Op basis van de onderzoeksgegevens, waaronder bevindingen van de politie, beeldmateriaal en getuigenverklaringen heeft de officier vastgesteld dat Martens zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling van een ambtenaar in functie. ,,Door geweld te gebruiken tegen een politieagent is zij ernstig over de schreef gegaan. Medewerkers met een publieke taak, zoals politieagenten, doen hun werk en zijn er om onze samenleving veilig te houden. Helaas worden deze personen regelmatig geconfronteerd met geweld, het OM zal in dit soort zaken strafrechtelijk ingrijpen. Geweld tegen deze personen wordt strenger bestraft”, aldus het OM.

Martens’ advocaat Peter Plasman stelde daags na het voorval dat de actrice ‘heeft geschreeuwd en mogelijk een duwende beweging naar een politieman heeft gemaakt. Ze heeft de politieman niet geraakt. Meer dan dit is het niet geweest’. Martens had iets gedronken, maar was beslist niet dronken, aldus de advocaat.

De actrice verscheen in de week na het incident met betraande ogen in de talkshow van Beau van Erven Dorens. Over de oproer en haar aandeel daarin: ,,Dat was echt niet oké... Dit gaat mij nooit meer gebeuren, maar ik ben een gevoelsmens. Ik maak keuzes en dat zijn dus niet altijd de juiste.’’ Over de agent die ze belaagde: ,,Als hij is geschrokken doordat ik schreeuwde of hem duwde, dan zeg ik daar vanuit mijn hart ‘sorry’ voor. Want ik kan niet tegen onrecht.’’