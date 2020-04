Tabitha en Nielson brengen nummer uit dat verrassend relevant is: ‘Waarde van contact nu zo belangrijk’

De twee artiesten leerden elkaar vorig jaar kennen tijdens een schrijfsessie voor muzikanten. Niet veel later ontving de zanger, die in 2019 een Edison-award voor beste single met IJskoud won, een berichtje van Tabitha, bekend van hits als Hij is van mij en Moment. Ze zag het wel zitten om met Nielson een nummer op te nemen, of hij daar ook zo over dacht? Nielson twijfelde geen moment en ging in op de uitnodiging van Tabitha (27), de meest gestreamde vrouwelijke zangeres van Nederland, in. Eenmaal in de studio werd al snel duidelijk dat er een klik was. ,,Ik blijf het bijzonder vinden”, blikt Nielson terug.



Hoe is het nummer tot stand gekomen?

Nielson: ,,De zin ‘slapen met het licht aan’, heb ik ooit in mijn notitieboekje opgeschreven. Toen Tabitha en ik in de studio bezig waren, zag ik dat tekstje weer voorbij komen. De producer had ook een beat klaarliggen, waarvan ik hoopte dat die bij Tabitha aansloeg. Dat gebeurde en in no time hadden we een tekst.”



Tabitha: ,,Het liedje gaat ook echt over iets, dat bereik je niet door over koetjes en kalfjes te praten. Je legt toch een beetje je ziel bloot tijdens de gesprekken die je voorafgaand voert, maar dat is ook nodig. Ik heb er veel waardering voor dat de artiesten met wie ik samenwerk bepaalde onderwerpen met mij willen delen.”



Het lied komt in een rare tijd. Is daar bewust voor gekozen?

Nielson: ,,Eigenlijk niet. We hebben het al lang geleden gemaakt en de clip was ook al opgenomen. We waren net op tijd rond. Maar toen we de videoclip zagen, dachten we: dit is best wel toepasselijk, met wat er nu allemaal gaande is. Normaal gesproken gaat iedereen door in een soort haast, je neemt het sociale voor lief. Nu wordt iedereen met de neus op de feiten gedrukt, het liefste wat je wil is bij iemand zijn en diegene vastpakken.“



Tabitha: ,,Precies. En de waarde van dat contact wordt nu zoveel belangrijker. Als we íets kunnen doen in deze tijd is het vooral nadenken, wat is écht belangrijk in het leven?”