Tabitha is dankbaar voor Edison-nominatie en Ronnie Flex tovert foto’s uit oude doos

Lucille Werner verkozen in Tweede Kamer

26 maart Voormalig Lingo-presentatrice Lucille Werner komt met haar 7133 stemmen vrijwel zeker in de Tweede Kamer. Zij stond op de tiende plek op de kandidatenlijst van het CDA, dat vijftien zetels kreeg, dus de kans was al groot, maar ze had nog kunnen worden ingehaald door andere kandidaten met genoeg voorkeursstemmen. Dat is niet gebeurd en daarom gaat een van de CDA-zetels naar Werner.