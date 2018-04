Tachtig jaar Superman: de superheld waar het állemaal mee begon

VIDEO Rechter dwingt David Copper­field om verdwijn­truc te onthullen

8:23 Illusionist David Copperfield moest woensdag voor een Amerikaanse jury uitleggen hoe hij iemand uit het publiek heeft laten verdwijnen. Een echte verdwijning was het niet, want de toeschouwer keerde terug uit de verdwijntruc, gewond en wel, en in staat om Copperfield aan te klagen.