Tafeldame zegt medewerking met Vandaag Inside op om uitspraken Johan Derksen

Voi­ce-advocaat: ‘De Mol, bewijs in zaak-Derksen wat je waard bent’

John de Mol kan in de zaak-Derksen bewijzen wat zijn voornemens om harder op te treden tegen seksueel wangedrag waard zijn. Dat stelt Sébas Diekstra, advocaat van een aantal slachtoffers in de Voice-zaak, in reactie op het kaarsenverhaal van Johan Derksen.

20:22