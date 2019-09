Talkshowhost Graham Norton werd tijdens jeugd neergestoken: Ik balanceerde op randje van de dood

Orange is the New Black-ster duikt op in Nederland­se dramaserie ANNE+

11:18 Het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie ANNE+ krijgt een internationaal tintje. Actrice Laura Gómez, bekend als Blanca Flores in de hitserie Orange is the New Black, heeft een rol in het tweede seizoen. Dat heeft de omroep vandaag bekendgemaakt.