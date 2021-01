Talpa-directeur Römer over rel rond knikkershow: ‘We hebben niet amoreel gehandeld’

Alberto Stegeman heeft direct spijt na intieme onthulling in Dit was het nieuws: ‘Ik schaam me diep’

29 januari Onderzoeksjournalist Alberto Stegeman is ondanks zijn jarenlange ervaring nog steeds nerveus als hij de confrontatie aangaat met oplichters of stalkers. De spanning slaat zelfs op zijn maag; vlak voordat hij vermeende criminelen benadert, moet hij steevast naar het toilet. Onlangs zelfs in de bosjes, onthulde hij gisteravond in Dit was het nieuws. ,,Ik heb altijd tegen mijn collega’s gezegd: je mag dit tegen niémand vertellen.’’