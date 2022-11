Talpa teleurgesteld in ACM-advies over FM-frequenties

,,We zijn dit momenteel aan het bestuderen en wachten af hoe het wordt verwerkt in de veilingregels”, laat een woordvoerder van Talpa Network, het bedrijf van John de Mol, weten. Onder het mediabedrijf vallen Radio 10, Radio 538, Sky Radio en Radio Veronica . Als het ministerie van Economische Zeken het advies overneemt zou dat betekenen dat een van de vier zenders straks alleen nog digitaal beluisterd kan worden. Talpa zou er ook voor kunnen kiezen om een van de zenders af te stoten.

De ACM deelde het advies donderdag met het ministerie van Economische Zaken. Volgens de waakhond moet met een regeling voor drie vergunningen per bedrijf worden voorkomen dat één of twee partijen de hele markt domineren en ontstaat er op die manier meer concurrentie.

De FM-frequenties gaan volgend jaar opnieuw onder de hamer. De rechter zette in juli een streep door het plan van de vorige minister van Economische Zaken om de huidige zendvergunningen, die op 31 augustus afliepen, met drie jaar te verlengen. Dat besluit was genomen om de radiostations tijd te geven om te herstellen van de lage advertentie-inkomsten in coronatijd. Radiostation KINK, dat nu niet over een FM-frequentie beschikt, spande daarop een rechtszaak aan omdat het station twijfels had bij die coronaschade en een noodverlenging disproportioneel vond. In plaats van drie jaar werden de vergunningen met één jaar verlengd.