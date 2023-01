Talpa wil van advertentieverkoop af om fusie RTL erdoor te krijgen

Paramount+ bestelt achtdelige Dungeons & Dra­gons-se­rie

Streamingdienst Paramount+ heeft een achtdelige serie besteld over het populaire rollenspel Dungeons & Dragons, meldt Variety. De pilot van de serie is geschreven door Rawson Marshall Thurber, die onder meer de films Red Notice, Skyscraper en We’re the Millers maakte. Het is nog niet bekend waar de serie precies over zal gaan.

