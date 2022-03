Tanja Jess woest op Roddelpraat, maar erkent relatieproblemen

Tanja Jess is woest op het juicekanaal Roddelpraat, dat door Jan Roos en Dennis Schouten wordt gepresenteerd. Gisteren maakten de mannen in een YouTube-aflevering bekend dat Tanja’s man en musicalster Charly Luske vreemd zou gaan en stelden ze dat het huwelijk tussen de twee beëindigd zou zijn. De actrice erkent relatieproblemen te hebben, maar wil dit binnen de privacy van haar gezin oplossen. ‘Het is een zoektocht waar wij nog niet helemaal uit zijn’, schrijft ze onder meer.

Jess kreeg gisteren de video van Roos en Schouten onder ogen, waarin de heren onder meer vertellen dat Luske zijn vrouw zou bedriegen. Ook werd er een opname gedeeld waarin Luske snikkend te horen was: ‘Ik heb net Tanja gesproken. Ik zit er echt doorheen man, dit komt niet goed.’



Hoewel de actrice aanvankelijk niet op de Roddelpraat-video wilde reageren, heeft ze vandaag besloten alsnog met een verklaring te komen. ‘Omdat andere media ermee aan de haal gaan moet ik er voor mijn gevoel toch iets mee’, legt Jess uit, waarna ze zegt zich rot te zijn geschrokken na het zien van het filmpje. ‘Deze ‘mensen’ deinzen werkelijk nergens voor terug. Maken zich schaamteloos schuldig aan misogynie, racisme, seksisme, ageism, etc... Ze lijken zich helemaal opgegeven te hebben en vullen hun zakken over ‘lijken’ via de diepste, donkere krochten van hun ziel’, uit Jess haar woede. Ze waarschuwt haar lezers dan ook om ‘dit soort kanalen’ niet van content te voorzien: ‘Wees gewaarschuwd.’

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Charly Luske en partner Tanja Jess © ANP Kippa

Demonen

Dan gaat Jess inhoudelijk in op de aantijgingen aan het adres van haar man. Ze stelt dat Luske al langer met het probleem worstelt, behoefte heeft aan bevestiging en daardoor bepaalde verleidingen niet kan weerstaan of soms zelf opzoekt. ‘Wij zijn al ruim 21 jaar samen, dus ik ben op de hoogte van Charly’s extreem onveilige jeugd en ken zijn demonen en issues. Ook hebben we al langere tijd hulp om hier als individuen, in de relatie maar ook betreffende ons gezin mee te dealen.’ Volgens Jess is dat een langdurig traject, waarin je ‘keer op keer opnieuw moet bekijken waar je staat en hoe je verder gaat’.

Ze vervolgt: ‘Als je van iemand houdt, laat je diegene niet zomaar vallen, ook of juist niet als die beschadigd en/of ziek is’. Bovendien delen de twee een lange geschiedenis en hebben ze samen twee kinderen, waardoor ze altijd in verbinding met elkaar blijven, meent Jess. ‘Maar ik moet ook mijn grenzen bewaken en goed voor mezelf zorgen’, gaat de blondine verder. ‘Het is een zoektocht waar wij nog niet helemaal uit zijn en die wij graag binnen de privacy van ons gezin willen afleggen.’ Jess houdt daarmee in het midden of zij en Luske daadwerkelijk uit elkaar gaan.

De actrice zegt in de toekomst ‘wellicht meer te delen’ over de situatie. ‘Maar voor nu hoop ik dat onze wens gerespecteerd wordt’, besluit ze.

Famke Louise

Het is de derde keer in korte tijd dat Roos en Schouten zich de woede op de hals halen van mensen die ter sprake komen in hun video’s. Twee weken geleden verloren ze het kort geding dat Famke Louise tegen de mannen had aangespannen. De zangeres eiste dat een YouTube-uitzending van hun juicekanaal Roddelpraat offline werd gehaald omdat Roos en Schouten ten onrechte suggereerden dat de zangeres door haar voormalige manager Ali B zou zijn misbruikt. Ook deelden ze een nooit uitgebracht liedje van de zangeres.

In februari deed ook Carlo Boszhard aangifte tegen Roddelpraat, nadat Roos en Schouten in een aflevering beweerden dat de presentator van RTL ‘handtastelijk’ is geweest naar een bekende mannelijke collega.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tanja Jess (@tanjajess) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: