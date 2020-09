Tatjana: Nooit echt mijn best gedaan voor andere filmrollen na Flodder

Zonder twijfel is actrice Tatjana Šimić (57) de grootste ontdekking van Dick Maas. Zij werd door de regisseur opgemerkt toen hij op zoek was naar een rondborstige blondine voor de rol van Kees Flodder in de eerste Flodder film.

,,Dick had mij op de voorkant van Panorama gezien’’, laat Tatjana vanuit haar huidige woonplaats Monte Carlo weten. ,,Ik stond daar gekleed in een voetbalshirt van Ajax. Op basis daarvan nodigde hij mij uit.” De foto-opdracht leverde de in Kroatië geboren Tatjana een auditie bij Maas op. ,,Er waren vijftig kandidates, ik zat bij de laatste twee. Uiteindelijk koos Dick voor mij en daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Door de rol van Kees werd ik bekend in Nederland. Ook kon ik daarna aan een zangcarrière beginnen. Optredens liepen samen met de opnamen van de Flodder-serie, dat was heel zwaar. Ook trad ik op in Maastricht of Terneuzen, en kwam om 4 uur ’s nachts thuis, dan nog moest ik de volgende dag om half acht op de set zijn. Ik heb 27 jaar in het schnabbelcircuit rondgelopen. De mensen weten niet hoe zwaar dit is.’’

Haar rol als Kees zorgde voor een van de meest spraakmakende scènes uit de Nederlandse filmgeschiedenis als zij in een garage te maken krijgt met een handtastelijke en opgewonden buurman. De zin: ‘Buurman wat doet u nu?’ is een klassieker. ,,Ik vond het wel eng om te doen, maar het stond in het script, dus heb ik het maar gedaan. Het was niet echt een seksscène, maar vooral ook geestig. Bovendien had het een functie, omdat die man later wordt gechanteerd.’’

Dramatisch was het plotselinge overlijden van Coen van Vrijberghe de Coningh, die in de tv-versie van Flodder de rol van Johnnie speelde. Tatjana was daar getuige van. ,,Het was tijdens een presentatie voor Toyotadealers. Wij zouden daar optreden als de familie Flodder. Coen voelde zich al niet goed en toen hij op de motorkap van onze auto sprong, ging hij onderuit. Ik hoor die klap nog steeds in mijn hoofd. Wat een tragische dood voor een man van 48.’’

Volledig scherm © ANP Kippa

Haar Flodder-vertolking leverde Tatjana geen andere filmrollen in Nederland op. ,,Ik ben niet bitter, want ik denk dat veel producenten niet verder konden kijken dan mijn rol als Kees. Ze dachten zeker dat ik de hele dag in een kort rokje en met de borsten vooruit rondliep. Maar ik heb ook nooit echt mijn best gedaan. Ik vind het jammer dat ik geen andere kansen heb gekregen. Maar ik troost me met de gedachte dat mijn levenspartner Lex (Van Hessen, red) van de week tegen me zei dat ik door Flodder een levende legende ben. Dat is toch grappig?’’

Een vete die nooit voorbij gaat

