Tattoos mogen, roken liever niet: dit is het ‘keurslijf’ dat Julia zich als K3'tje zal aanmeten

Miss Universe-verkiezin­gen gaan door ondanks omikronmu­tant

De Miss Universe-verkiezing in Israël gaat gewoon door op 12 december, ondanks de nieuwe reisbeperkingen om de omrikonmutant van het coronavirus in bedwang te houden, meldde minister van Toerisme Yoel Razvozov vandaag. Het Red Sea resort in de badplaats Eilat is het middelpunt van deze internationale schoonheidswedstrijd.

28 november