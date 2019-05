Taylor Swift heeft spijt van zwartmaken ex op tv

Swift verscheen in 2008 in de show van Ellen voor de promotie van haar album Fearless, toen ze vertelde dat ze gedumpt was door Joe tijdens een telefoongesprek dat nog geen halve minuut had geduurd. Swift vertelde dat dit haar inspiratie bood voor het nummer Forever & Always, dat gaat over het bittere einde van een relatie. ,,Ik zal niet in staat zijn om de jongen te herinneren die het met me heeft uitgemaakt via de telefoon in 25 seconden. Later keek ik in het logboek van mijn telefoon, het waren 27 seconden. Dat moet een record zijn", zei ze.



Ruim tien jaar later zegt ze spijt te hebben van het bashen van Joe in de talkshow van Ellen. ,,Het was te veel. Ik was achttien jaar oud. We lachen er nu om, maar dat was nonsens, het was gewoon tienergedoe toen.”



Taylor Swift is sinds 2017 samen met acteur Joe Alwyn. Joe Jonas trad onlangs in het huwelijk met Game of Thrones-actrice Sophie Turner.