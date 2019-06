Taylor Swift verbaasd: Beelden dat Katy Perry en ik zoenen zijn nep

Een fan attendeerde Taylor via Tumblr op het gelekte clipje waarin de twee zangeressen - verkleed als friet en hamburger - elkaar zouden zoenen. De fan is bepaald niet te spreken over de beelden en noemt het zelfs ‘een slecht idee’. Swift reageerde in no time op de roddels. ,,Jongens, dit is absoluut nep", schreef ze. ,,IK! of moet jij misschien kalmeren", refererend naar het nummer.



Taylor lanceerde vrijdag de single You Need to Calm Down, de tweede van het album Lover. In het liedje spreekt ze zich openlijk uit tegen homofobie.



Fans van Katy en Taylor speculeerden eerder al op een samenwerking tussen de twee. Katy zette onlangs een foto op haar Instagram-account met een schaal met koekjes en de tekst 'Peace at Last', oftewel eindelijk vrede. Ze voegde daar de woorden 'Let's be friends' aan toe, tagde haar rivale en reageerde bovendien met 'dit voelt goed'.



Taylor beantwoordde de handreiking met een reeks hartjes. De zangeressen leefden sinds 2013 in onmin met elkaar, toen Taylor beweerde dat Katy een paar dansers van haar zou hebben ingepikt voor haar eigen tournee.