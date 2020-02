Taylor Swift verkocht meeste singles in afgelopen tien jaar

Volgens het zakenblad verkocht de Amerikaanse ster bijna 76 miljoen singles. Dat heeft ze vooral te danken aan succes in het begin van het decennium, daarna liep de verkoop op diensten als iTunes terug met de opkomst van Spotify. Eminem volgt Swift op gepaste afstand op de tweede plaats, de Amerikaanse rapper wist 63,5 miljoen singles te verkopen.



Mede door haar verkochte singles is Taylor Swift ook een van de best verdienende artiesten van het afgelopen decennium. Volgens Forbes kreeg de zangeres 825 miljoen dollar binnen. Alleen Dr. Dre verdiende meer in de afgelopen tien jaar: 950 miljoen dollar. De rapper deed dit overigens vooral met de verkoop van koptelefoons in plaats van muziek.