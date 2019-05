Tegen deze acts neemt Duncan het vanavond op

Halve finaleZet Duncan Laurence vanavond de eerste stap naar de eerste Nederlandse Songfestivalwinst in 44 jaar? In de tweede halve finale moet hij om te beginnen bij de beste tien komen en afrekenen met kwaliteitspop uit Zweden, een Zwitserse zomerhit en een voormalig kunstrijdster uit Denemarken. Onze muziekkenner Stefan Raatgever waardeert de 18 acts van vanavond: 1 ster = Sieneke-trofee, 2 ster = Krump in de kuiten, 3 ster = Frituurpauze, 4 ster = Euphoria! en 5 ster = Douze points.

Hoe werkt het?

Van de achttien kandidaten die vanavond aantreden, gaan er tien naar de finale van zaterdag. Alleen de jury’s van de achttien vanavond deelnemende landen stemmen mee, aangevuld met drie van de zes landen die al automatisch geplaatst zijn. Dat zijn vanavond Groot-Brittannië, Duitsland en Italië. De finalisten worden rond 23 uur bekend.

1. Armenië

Sbruk Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Walking Out



Als de climax van haar brulballade nadert, stampt zangeres Sbruk zo maniakaal over de bühne dat ze haar eigen songtitel in praktijk lijkt te brengen. Walking out? Prima, daar is het gat van de deur. Toch heeft Armenië best kans. En zo niet: dan gloort er altijd nog een comeback als hymne voor de vierdaagse van Nijmegen.

2. Ierland

Sarah McTernan Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ 22



Johnny Logan beet van schrik in zijn schoudervullingen toen Ierland zijn inzending van dit jaar onthulde. Wat gooit de recordwinnaar zijn Eurovisiegeschiedenis te grabbel de laatste jaren. Ook dit vlakke liedje ben je vergeten voor de ook al niet toonvaste Sarah is uitgezongen.

3. Moldavië

Anna Odobescu Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Stay



In Moldavië is net de overgang naar 1987 gevierd. In die zin presenteert Anna Odobescu een hippe ballade met een nieuw fenomeen: de modulatie. Ook blijkt ze voorloper op het gebied van recycle-mode. Ze gebruikte de vitrage van haar appartement in Chisinau voor deze jurk die Diana Ross graag wil lenen voor de presentatie van haar nieuwste elpee.

4. Zwitserland

Luca Hänni Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ She Got Me



Een van de sterkste melodieën van dit festival. Potentiële zomerhit. En Luca Hänni, de Ricky Martin van de Alpen, won zowel het Duitse Idols als Dance Dance Dance. Maar toch – en dat is goed nieuws voor Duncan Laurence –komt She Got Me zaterdag net tekort voor de eindzege. Hänni heeft star appeal, maar buit dat in deze pseudohippe act te weinig uit.

5. Letland

Carousel Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ That Night



Volledig kansloos volgens de bookmakers, maar waarom zou deze Letse kruising van Eva de Roovere en Norah Jones niet op kousenvoeten doorgaan? Oké, het klapperen van uw brievenbus serveert meer dynamiek dan deze Letse act, maar That Night is een fijn fluisterliedje en Carousel een bandje dat je graag in de koffietent om de hoek treft.

6. Roemenië

Ester Peony Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ On a Sunday



Yea you left me/On a Sunday/ Made sure there’s no way/To forget that day/Say ey, ey, ey, ey. De tekst van de Roemeense inzending inspireerde de eenkoppige jury van dit overzicht tot het volgende gedicht: Rozen zijn rood/Oost West thuis best/En Ester Peony pakt morgen het vliegtuig terug naar Boekarest.

7. Denemarken

Leonora Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Love is Forever



Vrolijk naïeve inzending van oud-kunstschaatsster Leonora. Geen dubbele Rittbergers op het podium, maar een nogal kinderlijke act met tekenfilmwolken. Misschien meer geschikt voor het Junior Songfestival. Al is het maar omdat de hummeltjes er dankzij de zinnetjes in het Deens, Engels, Frans en Duits meteen wat van opsteken.

8. Zweden

John Lundvik Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Too Late for Love



De afgelopen dertig jaar haalde Zweden 19 keer de top tien en won het vier keer. Dan kan John Lundvik de zege best een keer aan Duncan Laurence laten. Maar allemachtig, wat is deze inzending weer goed. Mooi warm gezongen, knappe man, precies de juiste mix tussen gospel en pop en dan nog een waanzinnig swingend achtergrondkoor. Laurence’ grootste concurrent.

9. Oostenrijk

Pænda Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Limits



Met zo’n naam verwacht je twee schattige zwarte oortjes, een bamboedieet en een paringsdrang van enkele uren per jaar. Maar singer-songwriter Pænda schittert vooral door haar blauwe haar en door haar eh… tja, in elk geval niet door deze druilerige song waarin herhaling het toverwoord blijkt. Dan liever naar de dierentuin.

10. Kroatië

Roko Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ The Dream



Strijdt met Georgië (dinsdag uitgeschakeld) om de Sieneke Trofee 2019. Oké, Roko is zeker geen slechte zanger, maar dan zijn we wel door onze complimenten heen. Zijn opplakvleugels suggereren ambities in hogere luchtlagen. Henkjan Smits zou er hetzelfde over zeggen als over dit liedje: laat die droom varen!

11. Malta

Michela Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Chameleon



Outsider. Wordt in geen enkel rijtje met favorieten genoemd, maar Michela is op z’n minst rijp voor de top tien op zaterdag. Chameleon voelt de tijdsgeest perfect aan met z’n holle beats en gepimpte eighties-productie. Over de jaren 80 gesproken: bouwde Boy George zijn carrière niet ook op een stotterrefrein over een reptiel?

12. Litouwen

Jurij Veklenko Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Run with the Lions



Een gevalletje tekst-en-lied-corresponderen-niet-met-elkaar. Dit relaas over ongetemd rennen met de wilde dieren past bij dit vlakke popdeuntje als Marc Overmars bij een gracieuze trapezeact. Jurij, de Tommie Christiaan van Vilnius, kan met zijn liefde voor katachtigen beter bij de Poezenboot gaan werken.

13. Rusland

Sergej Lazarev Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Scream



Het ongeloof was van zijn gezicht af te scheppen. Stockholm 2016. Sergej Lazarev zou voor Rusland het Songfestival winnen, maar verloor in het zicht van de finish van uitgerekend aartsrivaal Oekraïne. Lazarevs terugkeer kent maar één missie: die fout goedmaken. Maar dat wordt lastig voor de dreunende bombast van Scream.

14. Albanië

Jolida Maliqi Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ktheju tokës



Wanneer het u thuis gelukt is de titel van de Albanese inzending foutloos uit te spreken, is Jolida al aan het eind van haar bijdrage beland. Een balkanballade in de beste Eurovisietradities. Dat betekent: klaaglijke zang, een door de huisschilder gekleurde coiffure en een kaftan die op de lijst van beschermde diersoorten staat.

15. Noorwegen

Keiino Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Spirit in the Sky



Iemand zin in Sami-rap? Het betreft geen inheems, gevouwen gerecht, maar een bloedserieuze poging de joik – de muziek van de Sami – uit Lapland te exporteren. Daarover zijn veel slechte grappen mogelijk (‘Pas met die lange jurk op dat je niet op een Lap landt!’), maar de waarheid is dat Spirit in the Sky een aanstekelijke popsong én zekere finalist is.

16. Nederland

Duncan Laurence Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Arcade



Wordt Nederland eindelijk verlost van zijn Eurovisietrauma? 44 jaar zonder winst. Zelfs Feyenoord wordt vaker kampioen. Het kán dit jaar. Lichtballengate is opgelost en de act gereed. Tel daarbij de tot nu toe imponerende zang van Duncan Laurence en het feit dat vrijwel geen enkel ander topland een intieme ballade serveert en Nederland maakt serieus kans.

17. Noord-Macedonië

Tamara Todevska Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Proud



Hoe noem je een voormalige ‘voormalige republiek’? Hoe dan ook: met een nieuwe naam gaat Noord-Macedonië verder waar het de vorige edities gebleven was: met het aanvallen van de goede smaak. Nineties-ballade Proud heeft de subtiliteit van een klauwhamer. Tamara zingt uitstekend, maar verdrinkt in de vloedgolf violen die over haar wordt uitgestort.

18. Azerbeidzjan

Chingiz Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Truth



Gefeliciteerd. U heeft het slagveld overleefd. Als beloning een verrassend hedendaagse inzending uit Azerbeidzjan. Dat huurde een kudde internationale songschrijvers in voor een liedje dat klinkt als… eigenlijk alles wat de laatste jaren de popradio haalt. Maar met een vlotte act met robotarmen haalt Chingiz eenvoudig de eindstrijd.

Volledig scherm Leonora © AP