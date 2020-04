Televisiedebuut familie Meiland vanavond herhaald op NPO 3

Martien Meiland en zijn gezin werden in 2007 gevolgd door het AVROTROS-programma toen ze een hotel in Frankrijk omtoverden tot een bed & breakfast. Dat verliep niet volledig volgens plan en de familie Meiland verhuisde weer terug naar Nederland. In 2015 was het gezin wederom te zien in Ik Vertrek vanwege het 10-jarig jubileum van het programma.



Toen de Meilandjes opnieuw naar Frankrijk vertrokken, kregen ze een eigen realityserie bij SBS6. Chateau Meiland is sinds vorig jaar te zien en trekt per aflevering gemiddeld meer dan een miljoen kijkers. Vorig jaar won het programma ook de Gouden Televizier-Ring.



De familie Meiland is overigens niet het enige gezin uit Ik Vertrek dat een tweede leven kreeg op SBS6. Echtpaar Hans en Karin, die in 2018 te zien waren in het programma, waren vorig jaar te zien in de eenmalige reeks De Scheetjes: bouwen op Bonaire. De Scheetjes, naar hun favoriete koosnaampje, trokken echter een stuk minder kijkers.



De aflevering is vanavond om 23.25 uur te zien in Videotheek M.