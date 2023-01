Televisiekijkend Nederland stemt massaal af op The Masked Singer, Claudia de Breij minder bekeken

Claudia de Breij heeft het moeten afleggen tegen het RTL 4-programma The Masked Singer. De oudejaarsspecial van de pakkenparade is met 1,6 miljoen kijkers gisteravond beter bekeken dan de oudejaarsconference van De Breij. De cabaretière trok 1,5 miljoen kijkers naar NPO 1.

Slechts één programma werd beter bekeken, en dat is het Nationaal Aftelmoment op NPO 1, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. Op oudejaarsavond keken we ook graag naar de oudejaarsconference van Guido Weijers op RTL 4 (1,4 miljoen kijkers) en het Achtuur Journaal (1,3 miljoen kijkers). Mindf*ck, de oudejaarsspecial van illusionist Victor Mids, staat met 1.222.000 kijkers op de zevende plaats van de best bekeken programma's.

In 2021 ging de kijkcijferstrijd tussen Peter Pannekoek, die toen de oudejaarsconference mocht verzorgen, en eveneens The Masked Singer. Pannekoek won nipt met 1.958.000 kijkers, tegenover 1.925.000 kijkers voor The Masked Singer.

Zanger Jim Bakkum maakte gisteravond indruk als ‘de sneeuwpop’. ‘In mijn kopstem, tja, daar zing ik niet vaak in. Dus hoppa, ik kreeg sneeuw, mocht een prachtig liedje zingen en we gingen ervoor. Ik zag alleen geen moer, maar ook dat kon de pret niet drukken’, kijkt hij terug op Instagram.

Claudia de Breij is the day after ‘brakker dan in tijden’. ‘Maar langzaamaan aan het geloven dat het gelukt is! Wat een avond, wat een feest, wat een team.’ Ondanks de lovende recensies werd het de slechtst bekeken conference van de cabaretière, die twee keer eerder het jaar afsloot. In 2016 trok ze 2,1 miljoen belangstellenden, in 2019 waren dat er 1,8 miljoen. In de afgelopen tien jaar werd alleen de oudejaarsconference van Marc-Marie Huijbregts minder bekeken dan De Breij's conference van 2022.

Kijkcijfers Oudejaarsconference afgelopen 10 jaar

2022: Claudia de Breij: 1,6 miljoen

2021: Peter Pannekoek: 2,0 miljoen

2020: Youp van 't Hek: 2,7 miljoen

2019: Claudia de Breij: 1,8 miljoen

2018: Marc-Marie Huijbregts: 1,5 miljoen

2017: Youp van 't Hek: 2,6 miljoen

2016: Claudia de Breij: 2,1 miljoen

2015: Herman Finkers: 3 miljoen

2014: Youp van 't Hek: 2,4 miljoen

2013: Theo Maassen: 1,7 miljoen (Bron: Stichting KijkOnderzoek)

Lees hier onze recensie van de oudejaarsconference van Claudia de Breij: ‘Begin van oudejaarsconference Claudia de Breij is te missen, maar het einde is waanzinnig’.

