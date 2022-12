Televisiemaker Han Peekel overlijdt tijdens vakantie op Bali: ‘Mijn vader wilde altijd alles met een ‘bang’ doen’

Peekel was met zijn zus Mireilla (79) op het Indonesische eiland om daar zijn dochter Jojanneke te bezoeken. Zij belde haar zus Cato-Margo dat hun vader was opgenomen in het ziekenhuis. ,,Omdat hij niet vertrouwde hoe hij zich voelde”, zo vertelt Cato-Margo, die nog in Nederland is, aan het ANP. Niet veel later was Peekel overleden. ,,Als het iemand anders was geweest, had ik misschien geen contact met de pers opgenomen. Maar mijn vader wilde altijd alles met een ‘bang’ doen. Dus dat doe ik nu graag voor hem.”



De geboren Rotterdammer, die als laatste Peter R. de Vries interviewde en altijd een vlinderstrik droeg, werd in de jaren 80 en 90 bekend als presentator van het AVRO-programma Wordt Vervolgd, waarin kinderen imitaties van Donald Duck, Woody Woodpecker en Roadrunner deden. Hij was maar liefst zeventien jaar het gezicht van het programma en viel op vanwege zijn felgekleurde colberts en zijn vrolijke strik. Peekel werd tot in lengte van jaren aangesproken over het stripprogramma. ,,Dan zit ik in een restaurant en staat er ineens een volwassen man aan mijn tafel om spontaan Donald Duck of Woody Woodpecker na te doen", zei hij vorig jaar in een interview met deze site.