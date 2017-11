Televisiepresentatoren bellen verkeerde 'winnaar' tijdens live-uitzending

Phillip Schofield en Holly Willoughby wilden tijdens de uitzending naar de winnaar van het geldbedrag bellen om te controleren of ze daadwerkelijk thuis was. Verslaggever Alison Hammond was op dat moment samen met een persoon in koeienpak (the cash cow red.) onderweg naar de winnaar.



Op het moment dat de vrouw aan de telefoon opneemt wordt al gauw duidelijk dat er bij de productie van het programma iets is misgegaan. ,,Spreek ik met mevrouw Ashman", vraagt de presentator. ,,Nee", zegt de vrouw. Vervolgens vraagt Schofield of de vrouw aan de telefoon even uit het raam wil kijken of ze iemand op haar oprit ziet staan en opnieuw zegt ze dat dit niet het geval is. Vervolgens blijkt dat de vrouw een volledig andere naam heeft.