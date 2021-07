Teller Breng Tanja-thuis actie staat op 541.000 euro, kinderen De Vries dankbaar voor steun

De inzamelingsactie die tot de ‘gouden tip’ in de verdwijningszaak van de Limburgse studente Tanja Groen moet leiden, is sinds de aanslag op Peter R. de Vries in een stroomversnelling geraakt. Aanvankelijk kon de stichting na de beschieting van De Vries geen actie voeren, maar omdat het De Vries’ grote droom was om een miljoen euro op te halen voor de actie, besloten diverse partijen zich alsnog in te zetten om geld op te halen.



,,Als hij uit de nachtmerrie van de aanslag ontwaakt, wil ik dolgraag tegen hem kunnen zeggen: het is gelukt, Peter. We hebben het miljoen. Heel Nederland is achter ons gaan staan. We kunnen verder. Op weg naar De Gouden Tip. Op weg naar het moment dat we met elkaar Tanja thuis kunnen brengen bij haar radeloze ouders”, zei criminoloog Simon Vuyk, die al meer dan dertig jaar met Peter R. de Vries samenwerkt.



Ook het programma Tijd voor Max wilde een steentje bijdragen aan de actie. Daarom besloot Omroep MAX er een uitzending aan te wijden. De ouders van Tanja Groen waren ook te gast in de studio en vertelden hoe ze nog steeds ieder jaar Tanja’s verjaardag vieren met familieleden. De aanslag op Peter R. de Vries roerde Tanja’s moeder tot tranen.

,,We hopen dat Peter het toch haalt. Want hij is er nog, hij leeft nog”, zei ze. Daarna in tranen: ,,Je moet toch iemand hebben die voor jou heel veel dingen uit kan zoeken. Hij kan veel meer doen dan justitie zelf. Dat is voor ons... het is geweldig wat ‘ie doet. Hij bijt zich erin vast. Hij was maandag nog bij ons, toen hebben we een fijn gesprek gehad. Hij is zo lief, het is onvoorstelbaar”, snikte ze.

Onzeker

Hoewel er vooralsnog niet veel bekend is over de toestand van Peter R. de Vries, spraken zijn kinderen in een videoboodschap hun dank uit voor alle steun. ,,Over zijn medische situatie is nog heel veel onzeker, daar kunnen we niet veel over vertellen”, aldus dochter Kelly. ,, We weten wel dat hij in ontzetttende goede handen is en dat de doktoren en verpleegkundigen fantastisch werk leveren. Ook willen we jullie bedanken, voor de fantastisch lieve woorden, dat doet ons ontzettend goed in deze moeilijke tijd.”

De teller van de inzameling stond afgelopen zondag even na 18.00 uur op meer dan 492.000 euro, en rond 21.30 werd de grens van 500.000 overschreden. Het gedoneerde bedrag steeg de afgelopen dagen flink. Woensdagmiddag was ruim 244.000 euro ingezameld, en een dag later was dat meer dan 375.000 euro. Rond het tijdstip van de oproep van Peter Schouten, een van de advocaten van kroongetuige Nabil B., was er ongeveer 470.000 euro gedoneerd. Al snel daarna twitterde hij ‘U bent allemaal zo lief’, nadat hij van ‘heel veel mensen’ hoort dat ze een bedrag hebben overgemaakt.

Tanja Groen verdween in augustus 1993 op 18-jarige leeftijd tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Het initiatief is ook bedoeld voor andere zaken die verlegen zitten om een gouden tip.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: