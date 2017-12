Teller Serious Request na drie dagen op 1,7 miljoen euro

De dj's Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn stapten maandagavond het Glazen Huis in Apeldoorn binnen. Ze blijven er tot kerstavond al vastend verzoeknummers draaien. Op het Marktplein treden dagelijks artiesten op. Zo staat vanavond Broederliefde op het programma. Rico & Sticks gaven op het dak van de tijdelijke radiostudio een verrassingsoptreden.



Vorig jaar had Nederland na drie dagen een vergelijkbaar bedrag gedoneerd: ruim 1,8 miljoen euro. De actie kreeg toen vanaf de derde dag een stevige impuls door de inspanningen van de zesjarige Tijn, die door nagels te lakken geld inzamelde voor het goede doel. Tijn leed aan hersenstamkanker. Hij overleed op 7 juli van dit jaar.



Het absolute topjaar van Serious Request was 2012. Toen werd uiteindelijk ruim 13,8 miljoen euro ingezameld voor het terugdringen van babysterfte.



